Sanofi: mette nel mirino i farmaci anticancro di Mirati Therapeutics

Il colosso farmaceutico francese Sanofi sta esplorando l’opportunità di acquisire Mirati Therapeutics, un produttore di farmaci per il cancro, secondo fonti citate da Bloomberg. Le azioni di Mirati sono aumentate del 45% – il massimo dal 2017 – a New York. Le azioni, dopo aver perso in precedenza il 37% nell’ultimo anno.

Mirati potrebbe anche attrarre l’interesse di altri potenziali acquirenti, hanno detto le persone. La società sta per lanciare il suo primo prodotto per i pazienti, un farmaco chiamato Krazati, utilizzato come trattamento di seconda linea per un tipo di cancro ai polmoni in cui il gene KRAS è mutato.

L’azienda ha ricevuto l’approvazione accelerata dalla Food and Drug Administration per il farmaco a dicembre. Una vendita darebbe a Mirati ulteriori risorse per commercializzare il trattamento e finanziare ulteriori studi.

Le azioni di Tango Therapeutics, che sta sviluppando candidati farmaci contro il cancro simili, hanno chiuso con un aumento di quasi il 14% ieri, dopo un balzo iniziale di quasi il 23%. L’azienda di Cambridge, nel Massachusetts, ha un valore di mercato di circa $1.2 miliardi.

Sanofi ha concluso due accordi questa settimana per ottenere nuovi trattamenti sperimentali per la malattia intestinale e una forma invasiva di un patogeno digestivo.