Samsung: accordo da $16,5 miliardi per produrre semiconduttori AI per Tesla

Samsung Electronics ha stretto un accordo dal valore di 16,5 miliardi di dollari con Tesla per la produzione di semiconduttori AI, un importante traguardo per la sua divisione foundry finora non brillante.

La maggiore azienda della Corea del Sud si è assicurata un contratto di chipmaking del valore di 22,8 trilioni di won, che si estenderà fino al termine del 2033. Il piano prevede che il nuovo impianto in corso di realizzazione a Taylor, in Texas, produca il prossimo chip di generazione AI6 per Tesla, come affermato dal CEO di Tesla, Elon Musk, su X, confermando una notizia riportata da Bloomberg News.

Le azioni Samsung, quotate a Seoul, sono salite fino al 5%, raggiungendo il loro valore massimo da settembre. Un portavoce dell’azienda ha rifiutato di commentare, citando i termini di riservatezza del contratto.