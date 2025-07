Kazaks: Bce non deve abbassare ulteriormente i tassi di interesse

Martins Kazaks afferma che non vi sono ragioni sufficienti affinché la Bce proceda con un’ulteriore riduzione dei tassi di interesse, a meno che l’economia non incontri ostacoli significativi. Kazaks sostiene che “una politica di fermezza è appropriata” e che “non c’è necessità di agitarsi — non vi è un’esigenza urgente di modificare i tassi”.

Kazaks concentrerà la sua attenzione sulle trattative commerciali, sull’inflazione dei servizi, su una ripresa del settore manifatturiero e sul tasso di cambio nelle prossime settimane, affermando che i responsabili delle politiche dovrebbero “attendere e agire basandosi sulle decisioni piuttosto che sulle speculazioni”.