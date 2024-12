Salesforce, ricavi trimestrali oltre le stime e focus su AI

Salesforce ha riportato ricavi trimestrali che hanno superato le previsioni degli analisti, incrementando le speranze che la strategia dell’azienda sui prodotti di intelligenza artificiale possa migliorare i risultati finanziari. Le azioni sono cresciute di circa il 10% nelle contrattazioni after-hours.

Le vendite sono aumentate dell’8,3% raggiungendo i 9,44 miliardi di dollari nel periodo conclusosi il 31 ottobre. Gli analisti, in media, avevano stimato 9,35 miliardi di dollari, secondo i dati raccolti da Bloomberg. Il margine operativo corretto, una misura della redditività, è stato del 33,1%, rispetto a una stima media del 32,2%

Salesforce, il principale venditore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, ha virato la sua strategia sull’AI quest’anno per concentrarsi su strumenti denominati agenti, progettati per completare compiti come il supporto ai clienti o lo sviluppo delle vendite senza supervisione umana. L’azienda con sede a San Francisco ha lanciato il suo prodotto, soprannominato Agentforce, ad ottobre, con un prezzo iniziale di circa 2 dollari per conversazione con agente.

Il CEO Marc Benioff ha dichiarato il mese scorso di essere così fiducioso in Agentforce che Salesforce aggiungerà 1.000 dipendenti per venderlo. Questa prevista ondata di assunzioni segue quasi due anni di tagli ai costi nell’azienda, incluse riduzioni del personale, per migliorare la redditività su pressione degli investitori.

La compagnia ha firmato un “buon numero” di accordi relativi ad Agentforce, ha detto in un’intervista dopo la pubblicazione dei risultati l’Executive Vice President Mike Spencer. Tuttavia, questi accordi sono per lo più implementazioni iniziali e ci vorrà tempo perché i loro effetti si riflettano nei risultati dell’azienda, ha aggiunto.