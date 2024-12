Eurotech: Alberta Gervasio rassegna dimissioni da carica di consigliere non esecutivo

Eurotech ha ricevuto le dimissioni con effetto immediato e per ragioni personali della consigliera non esecutiva e non indipendente di Alberta Gervasio. Lo si apprende in una nota della società tech nella quale si indica che Gervasio era stata nominata dall’unica lista presentata da Emera, in occasione dell’assemblea ordinaria del 27 aprile 2023, alla quale non appartengono altri candidati non eletti.

“La medesima non era componente di alcuno dei comitati endo-consiliari costituiti dalla Società e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica”, recita ancora la nota aggiungendo che “per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili Gervasio non detiene, alla data odierna, partecipazioni nel capitale della società”.