Salcef Group acquisisce Colmar Technik per rafforzare la presenza nel settore ferroviario

Salcef Group, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha firmato un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Colmar Technik. L’accordo prevede un enterprise value di circa 25 milioni di euro e consolida ulteriormente l’espansione del gruppo nel settore ferroviario.

Fondata nel 1963, Colmar Technik opera negli stabilimenti di Arquà Polesine e Costa di Rovigo, dove progetta e realizza macchinari per la costruzione e manutenzione delle linee ferroviarie. L’azienda conta 110 dipendenti e un backlog superiore ai 40 milioni di euro. In seguito all’acquisizione, si prevede un fatturato annuo a regime di circa 20 milioni di euro, con una marginalità in linea con la media del gruppo Salcef.