Inps, pensioni: aumenti da luglio, ecco per chi

Gli aumenti pensionistici previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) saranno erogati dall‘INPS a partire dal mese di luglio ai pensionati che ne hanno diritto. L’obiettivo di questa misura è quello di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023.

L’incremento previsto dalla legge 197/2022 riguarda i titolari di pensioni con importo pari o inferiore al trattamento minimo per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Nel dettaglio, l’aumento sarà pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, che salirà al 6,4% per i pensionati di età superiore ai 75 anni.