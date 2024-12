Saipem: nuovo contratto da $900 mln in Nigeria

Nuova commessa per Saipem in Nigeria. La società, in consorzio con KOA Oil & Gas e AVEON Offshore, si è aggiudicata un contratto offshore da Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo) per il progetto Bonga North, per lo sviluppo di un giacimento petrolifero in acque profonde in prossimità della costa nigeriana.

La quota di Saipem ammonta a circa 900 milioni di dollari, su un totale di circa 1 miliardo di dollari dell’intero contratto.

L’accordo contribuisce all’impegno complessivo della flotta fino al 2027 e rafforza il posizionamento nelle attività in acque profonde, in particolare in Africa occidentale e in Nigeria.