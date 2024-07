Saipem annuncia utile netto I semestre 2024 in forte crescita a 118 milioni

Saipem ha annunciato i conti relativi al primo semestre e secondo trimestre del 2024, che hanno messo in evidenza un utile netto che nei primi sei mesi dell’anno ha raggiunto 118 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 40 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi sono ammontati a 6,418 miliardi di euro, +20% rispetto al corrispondente periodo del 2023.

L’EBITDA adjusted è stato pari a 565 milioni di euro, +38% rispetto al corrispondente periodo del 2023, mentre i nuovi ordini acquisiti si sono attestati a circa 7 miliardi di euro.

Il flusso di cassa netto è stato di 178 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al primo semestre del 2023.

Saipem ha reso noto che il portafoglio ordini, pari a circa 30 miliardi di euro, e la robusta pipeline commerciale aumentano ulteriormente la visibilità sugli obiettivi del Piano Strategico 2024-2027.

Confermata la guidance per il 2024.

Nel secondo trimestre del 2024 i risultati di Saipem hanno messo in evidenza ricavi per 3,371 miliardi di euro, in rialzo del 22% rispetto al corrispondente trimestre del 2023.

L’EBITDA adjusted è stato di 297 milioni di euro, +36% rispetto al corrispondente trimestre del 2023, mentre i nuovi ordini acquisiti sono ammontati a circa 5,1 miliardi di euro.

Il titolo Saipem ha concluso la giornata di contrattazioni di ieri scendendo sul Ftse Mib di Piazza Affari del 4,92%, a quota 2,30 euro.