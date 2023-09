Safilo: firmato accordo per stabilimento di Longarone

Il gruppo Safilo, affermata realtà nel settore dell’eyewear e quotato su Euronext Milan, ha ufficializzato la firma dell’accordo che disegna il futuro per lo stabilimento di Longarone, in Veneto. L’annuncio è stato dato questa mattina, mettendo fine ad un periodo di incertezze.

L’accordo è stato possibile grazie all’importante coinvolgimento delle parti sociali, della Regione Veneto e di tutte le istituzioni. Questa intesa strategica prevede la ricollocazione di tutti i lavoratori presso le società del settore Thelios e Innovatek, garantendo così la continuità lavorativa.

Da adesso in poi, Safilo procederà, insieme a tutte le parti coinvolte, alla gestione delle fasi di realizzazione dell’accordo, come riportato in una nota ufficiale. Questo rappresenta un passo importante per l’azienda e per il settore dell’eyewear, confermando la volontà di Safilo di investire nel futuro e nella stabilità dei suoi dipendenti.