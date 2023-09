WIIT e PAM Panorama: partenariato per il Cloud Computing da 6 milioni di euro

WIIT, riconosciuta nel panorama di Euronext STAR Milan, si distingue per la sua attività nel mercato del Cloud Computing. Recentemente, ha siglato un contratto di sei anni, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, con PAM Panorama. Quest’ultima è una delle aziende più importanti nel Nord-Est italiano, nel settore della grande distribuzione, specializzata nella vendita di beni di largo consumo.

WIIT offre ai suoi clienti soluzioni avanzate di ultima generazione, necessarie per le esigenze di integrazione dei sistemi e delle piattaforme applicative, come si legge in una nota. Il partenariato conferma ulteriormente la posizione di WIIT come leader nel mercato del Cloud Computing e la sua abilità nell’offrire servizi personalizzati per ogni tipo di azienda.