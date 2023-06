Safilo: +5% in scia a rinnovo accordo con Kate Spade New York

Giornata positiva a Piazza Affari per le azioni di Safilo Group, in rialzo del 5,2% a 1,323 euro. La performance segue il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza globale ed esclusivo per il design, la produzione e la distribuzione di montature da vista, readers e occhiali da sole per la donna e di montature da vista per ragazze con il brand lifestyle americano Kate Spade New York, licenza che Safilo gestisce dal 2000.

Il rinnovo è valido fino al 2031, mentre la precedente scadenza era fissata per il 30 giugno 2026. L’obiettivo della partnership, ha spiegato il gruppo, è di continuare a far crescere questo marchio in Nord America, il suo mercato principale, ma anche valorizzarne al massimo il potenziale in altre regioni strategiche”.

Secondo gli analisti di Intermonte, Kate Spade New York è una delle licenze principali del portafoglio di Safilo, con un peso tra il 7% e il 9% del fatturato.