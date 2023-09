SAES Getters: ok della Federal Trade Commission alla cessione del business del Nitinol medicale

SAES Getters ha ricevuto il parere favorevole da parte della Federal Trade Commission (FTC) in merito all’operazione di cessione del business del Nitinol per applicazioni medicali alla società statunitense Resonetics, LLC.

Nei prossimi giorni le parti definiranno le modalità tecniche e le tempistiche per addivenire al closing dell’operazione.