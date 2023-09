Wall Street: futures giù dopo seduta negativa. Attesa per inflazione Usa in vista Fed

A Wall Street futures Usa in ribasso: alle 8.15 ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 perdono lo 0,17%, mentre i futures sul Nasdaq arretrano dello 0,15%.

Ieri sessione negativa per la borsa Usa, con il Nasdaq che ha perso l’1,04%, a quota 13.773,62 punti, lo S&P 500 in calo dello 0,57% a 4.461,91 punti e il Dow Jones Industrial Average quasi piatto, in flessione dello 0,05% a 34.645.99 punti.

Focus su Apple, sotto pressione ieri dopo il lancio del nuovo iPhone 15, avvenuto in occasione dell’evento “Wonderlust”.

Il titolo AAPL ha terminato la sessione di Wall Street in perdita dell’1,71%, a quota $176,30.

Grande attesa oggi per la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo Usa (CPI), tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione.

Gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono un rialzo dell’inflazione headline pari a +3,6% su baase annua, in rialzo rispetto al +3,2% di luglio.

L’inflazione core è attesa in crescita del 4,3%, rispetto al +4,7% del mese precedente.

Wall Street continua a prezzare un nulla di fatto sui tassi da parte della Fed di Jerome Powell nell’imminente riunione del 19-20 settembre.

Il CME FedWatch emerge che i mercati stimano tassi invariati con una probabilità del 93%.