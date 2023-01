Saes Getters: accordo per cessione business Nitinol, plusvalenza stimata €584,6 mln

Il Gruppo SAES ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione alla statunitense Resonetics del business del Nitinol e in particolare delle controllate Usa Memry Corporation e SAES Smart Materials. Il perimetro dell’operazione comprende l’intero processo di produzione di SAES nel mercato in questione, integrato verticalmente (dalla fusione della lega di Nitinol fino alla produzione di componenti) e localizzato interamente negli USA.

Resonetics, basata a Nashua, nel New Hampshire, e i cui azionisti principali sono la società di investimento globale Carlyle e il primario fondo di private equity GTCR, è attiva nella progettazione e produzione di dispositivi per l’industria medicale e life sciences.

Il prezzo di cessione pattuito è pari a 900 milioni di dollari (importo cash/debt free), corrispondente a circa 17 volte l’Ebitda adjusted relativo al perimetro di cessione nel periodo 1° ottobre 2021-30 settembre 2022. Tale somma sarà corrisposta per cassa, in un’unica soluzione, alla data del closing e il prezzo finale sarà soggetto a possibili aggiustamenti. L’operazione dovrebbe concludersi nel 2023, subordinatamente al soddisfacimento delle usuali condizioni di chiusura, incluso il ricevimento delle autorizzazioni normative.

Il business oggetto della cessione ha realizzato nei primi nove mesi 2022 ricavi pari a 90,8 milioni di euro, un Ebitda pari a 36,3 milioni (40% in termini percentuali sui ricavi) e un risultato netto pari a 24,5 milioni. Nell’esercizio 2021, i ricavi sono stati pari a 88 milioni, con un Ebitda pari a 30,9 milioni (35,2% in termini percentuali sui ricavi) e un utile netto pari a 21,1 milioni. Le attività nette oggetto della cessione sono pari a circa 137,5 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Il prezzo di 900 milioni di dollari (circa 857,1 milioni di euro) comporta una plusvalenza lorda pari a circa €719,6 milioni, che sarà ridotta dei costi legati all’operazione, stimati oggi in circa €135 milioni. La plusvalenza netta del Gruppo SAES è pertanto prevista nell’intorno di €584,6 milioni.