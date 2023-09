Ryanair: nuovo record passeggeri ad agosto

Ryanair ha trasportato in agosto il 12% di passeggeri in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ha dichiarato lunedì, segnando l’ultimo record di traffico di tutti i tempi in quello che è tipicamente il mese più trafficato.

La più grande compagnia aerea d’Europa per volume di passeggeri ha dichiarato di aver volato 18,9 milioni di passeggeri ad agosto, in aumento rispetto ai 16,9 milioni dell’anno precedente e rispetto ai 14,9 milioni dell’agosto 2019, prima che la pandemia COVID-19 la colpisse.

Il record precedente, 18,7 milioni di passeggeri, è stato raggiunto a luglio.