Roche acquisisce Telavant Holdings per $7,1 miliardi

Roche pagherà 7,1 miliardi di dollari per acquisire Telavant Holdings, che ha messo a punto un farmaco per il trattamento delle malattie infiammatorie intestinali, nel tentativo di rafforzare la sua pipeline di farmaci sperimentali.

L’azienda farmaceutica svizzera ha acquisito i diritti per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco RVT-3101 negli Stati Uniti e in Giappone. Roche effettuerà un pagamento milestone di breve termine di $150 milioni per l’acquisizione di Telavant Holdings, di proprietà di Roivant Sciences e Pfizer.

La terapia anticorpale sviluppata da Telavant si concentra sia sull’infiammazione che sulla fibrosi, rendendola applicabile ad altre malattie. Il farmaco, che può essere somministrato a casa tramite iniezione, ha dimostrato di poter essere utilizzato in sicurezza dai pazienti nei trial clinici fino ad ora.

Si tratta della maggiore acquisizione dell’azienda dal 2014, quando Roche ha comprato InterMune. La società è stata messa sotto pressione per migliorare la sua pipeline con farmaci commercializzabili in breve tempo, visto che il flusso di entrate provenienti da prodotti utilizzati nella pandemia di Covid-19 sta per terminare. Roche ha annunciato che avvierà un trial globale di terza fase per RVT-3101 il più presto possibile.