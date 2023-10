Piazza Affari sopra la parità in apertura, bene le banche

Partenza incerta per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in rialzo dello 0,3% a 27.450 punti. Tra le big di Piazza Affari avanzano soprattutto Unicredit (+1,7%) nel giorno del Cda sui conti e gli altri bancari, in particolare Mediobanca (+1,5%) e Bper (+1,4%) mentre scattano realizzi su Nexi (-1,7%) e proseguono su Saipem (-1,7%).

Giornata scarna di appuntamenti macroeconomici rilevanti, ma in settimana l’attenzione si concentrerà soprattutto sulla riunione della Bce di giovedì e sulla stagione di trimestrali in corso. Focus anche sugli indici Pmi, la prima lettura del Pil Usa del terzo trimestre e le aste di titoli di Stato americani.

Nel frattempo, sull’obbligazionario, il Treasury decennale Usa viaggia in area 4,97%. Lo spread Btp-Bund cala a 197 bp, con il rendimento della carta italiana a 4,89%, dopo che S&P ha confermato il rating a BBB con outlook stabile, in attesa del giudizio di DBRS questo venerdì.

Tra le materie prime, petrolio in calo con il Brent a 91,3 dollari al barile, mentre il gas scende a 48€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,058.