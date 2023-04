Robo-advisor Betterment patteggia con la SEC per 9 milioni di dollari

L’accordo da 9 milioni di dollari tra Betterment e la U.S. Securities and Exchange Commission sarà suddiviso tra circa 25.000 clienti del robo-advisor, con un pagamento mediano di circa 100 dollari.

Le presunte mancanze di Betterment erano legate al “tax-loss harvesting”, una tecnica comune tra i pianificatori finanziari in base alla quale le imposte sui profitti degli investimenti vengono ridotte o eliminate compensandole con le perdite di altri investimenti.

L’azienda ha dichiarato che i clienti interessati saranno informati del loro risarcimento nel corso dell’anno, quando la SEC approverà un piano di distribuzione.