Fox: titolo scivola nel pre-market dopo maxi accordo con Dominion

Il titolo di Fox Corp. ha subito una perdita dell’1% nel premercato in seguito all’annuncio del raggiungimento di un accordo con Dominion Voting Systems. L’azienda verserà una cifra considerevole di $787,5 milioni per evitare un dibattimento in aula che avrebbe potuto durare settimane.

L’accordo raggiunto tra Fox Corp. e Dominion Voting Systems mette fine a una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e il mondo politico negli Stati Uniti. Il versamento dei $787,5 milioni da parte di Fox Corp. rappresenta un importante passo avanti nella risoluzione delle controversie legate alle elezioni presidenziali del 2020 e contribuisce a ristabilire la reputazione di Dominion Voting Systems.