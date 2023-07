Rivian supera le aspettative e consegna 13.992 veicoli p

Nel panorama statunitense dei veicoli elettrici, Rivian Automotive continua a brillare. Nel secondo trimestre del 2023, l’azienda ha annunciato di aver prodotto 13.992 veicoli nel suo stabilimento di Normal, Illinois. Una performance che conferma l’efficienza e la capacità produttiva di Rivian.

Le cifre rilasciate rimangono in linea con le aspettative dell’azienda, dimostrando una solida coerenza tra previsioni e risultati. Rivian ritiene di essere ben posizionata per raggiungere l’obiettivo di 50.000 unità di produzione annua, come precedentemente annunciato.

In aggiunta, Rivian ha in programma di rendere pubblici i risultati finanziari del secondo trimestre 2023. L’annuncio è previsto per l’8 agosto, dopo la chiusura del mercato. Un momento importante che sottolinea l’impegno e la trasparenza dell’azienda verso i suoi stakeholder e il mercato.