Revolut lancia in Italia i piani di investimento ETF a zero commissioni

Revolut, app finanziaria globale con oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi il lancio dei piani di investimento ETF (Exchange-Traded Fund), ora disponibili in tutta l’Area Economica Europea (SEE), inclusa l’Italia. I servizi di investimento nell’Area Economica Europea sono forniti da Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

Con zero commissioni sui piani di investimento ETF, Revolut mira a rendere gli investimenti più accessibili a un pubblico più ampio e ad aiutarle i clienti a ottenere di più dal proprio denaro. I clienti Revolut possono impostare contributi automatici e ricorrenti, ad esempio settimanali, da un minimo di 1 euro su oltre 300 ETF quotati nell’UE (da BlackRock, Vanguard o Amundi). Queste negoziazioni saranno senza commissioni e non conteranno nella quota mensile del loro piano di abbonamento.

Un sondaggio condotto da Dynata per conto di Revolut su un campione rappresentativo della popolazione italiana ha mostrato che commissioni basse e trasparenti sono il fattore più importante per il 49% degli investitori quando selezionano un fornitore di investimenti. Con i piani di investimento ETF a zero commissioni di Revolut, tutto il denaro investito rimane nel portafoglio dell’investitore, consentendo un maggiore effetto composto e una crescita a lungo termine.

Gli ETF sono fondi di investimento che seguono un indice o ampie e diversificate raccolte di titoli o materie prime, offrendo una diversificazione immediata in un unico prodotto. Revolut offre un’ampia gamma di ETF, che soddisfano vari profili di rischio e obiettivi di investimento, dagli ETF incentrati sulle obbligazioni alle alternative basate sulle azioni. Il mercato globale degli ETF ha registrato un rapido incremento, con una crescente adozione tra gli investitori retail grazie alla sua trasparenza, ai bassi costi e alla flessibilità. Nel 2024, in Europa continentale sono stati attivati 10,8 milioni di piani di investimento ETF ogni mese e il volume di risparmio ha raggiunto 17,6 miliardi di euro.

Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) afferma: