Revolut lancia il trading di ETF frazionati in tutta Europa

Revolut, la super app finanziaria con oltre 29 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi l‘introduzione degli ETF per tutti i suoi clienti nello Spazio Economico Europeo (SEE), ampliando ulteriormente la sua offerta di investimenti. A partire da oggi, i clienti di Revolut in tutto il SEE avranno infatti accesso a più di 100 ETF, con un investimento minimo di solo 1 Euro.

La nuova offerta di ETF di Revolut è stata sviluppata in collaborazione con Upvest, una fintech con sede a Berlino specializzata in API di investimento altamente scalabili.

“Revolut è una delle neobanche più grandi al mondo e seleziona solo i migliori fornitori, siamo entusiasti di lavorare con loro. La collaborazione segna un nuovo capitolo per la nostra azienda”, commenta Martin Kassing, CEO and co-founder di Upvest.

Focus sui macrotrend

A partire da oggi, Revolut offrirà una copertura ETF completa dei settori emergenti, come l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, l’idrogeno e i big data, ma anche settori consolidati come videogiochi, foreste, veicoli elettrici, energia pulita o cloud computing.

Ma non solo, focus anche sulle industrie tradizionali come tecnologia, assistenza sanitaria, energia, viaggi e tempo libero e biotecnologie.

L’offerta coprirà la maggior parte degli indici globali, tra cui S&P 500, NASDAQ, DAX e FTSE. Inoltre, gli utenti potranno diversificare i propri portafogli investendo in ETF che coprono non solo azioni, ma anche obbligazioni e materie prime.

Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, sono strumenti capaci di offrire ai clienti un modo semplice e flessibile per diversificare la loro esposizione al mercato. Questi fondi investono infatti in un’ampia gamma di titoli, come azioni o obbligazioni, e fanno risparmiare ai clienti molto tempo e denaro rispetto all’investimento in ogni singolo titolo.

Gli ETF rappresentano quindi un’interessante soluzione per chi è alla ricerca di un’opportunità di investimento a lungo termine, ma che allo stesso tempo non vogliono impegnarsi troppo personalmente nel trading.

Investimenti alla portata di tutti

Con Revolut, gli investimenti sono accessibili a tutti, infatti, l’importo minimo di investimento per gli ETF è di appena 1 Euro. Toccando la funzione “Azioni” nell’hub Revolut, i clienti saranno in grado di spostare il denaro che desiderano investire negli ETF e potranno controllare rapidamente e in tempo reale le performance dei loro ETF con watchlist, grafici di trading e notizie di mercato.

A seconda del piano scelto, i clienti di Revolut possono eseguire 1 (Standard), 3 (Plus), 5 (Premium) o 10 (Metal) scambi gratuiti al mese e una volta superato il limite gratuito, verrà applicata una commissione variabile su ogni operazione dello 0,25% (minimo 1 Euro). Revolut applica inoltre una commissione di custodia pari allo 0,12% annuo del valore di mercato delle risorse dell’utente, addebitata mensilmente.