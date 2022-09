Rendimento Treasury a 2 anni sopra muro 4% per la prima volta dal 2007

Il rendimento del Treasury a 2 anni ha superato oggi il 4% per la prima volta dal 2007. Il nuovo scatto in avanti arriva a poche ore dall’annuncio Fed sui tassi con gli investitori che si attendono un nuovo corposo aumento dei tassi per combattere l’inflazione.

Il Treasury a 2 anni è salito di 4 punti base al 4,006%, sui massimi da ottobre 2007. Il rendimento del Treasury a 10 anni staziona invece al 3,561%. Curva invertita sui tassi che è vista come un segnale di rischio recessione.