Renault: Ipo Ampere nel 1H 2024, target ricavi €10 mld entro 2025

Renault punta in alto con la sua divisione di veicoli elettrici e software, Ampere, per la quale ha fissato un obiettivo di fatturato pari a oltre €10 miliardi entro il 2025. L’azienda automobilistica francese prevede di quotare Ampere in un’offerta pubblica iniziale (IPO) tra aprile e maggio del prossimo anno.

Ampere ha anche in cantiere il lancio di Legend, un EV compatto prodotto in Europa, che sarà venduto a meno di €20.000. Questa mossa arriva in un contesto di forte competizione per rendere le auto più accessibili, in una regione dove il caro prezzi sta frenando i consumi. Il CEO di Renault, Luca de Meo, presenta Ampere come una risposta europea all’americana Tesla e ai produttori cinesi di veicoli elettrici.

Nonostante un mercato ostile per le IPO e le preoccupazioni che la vendita di una quota possa essere eccessivamente diluitiva per gli azionisti esistenti, de Meo punta a una valutazione ambiziosa, tra gli 8 e i 10 miliardi, per Ampere. Quest’ultima ha iniziato a operare separatamente dalla casa madre il 1° novembre e dovrebbe registrare vendite per circa €2,8 miliardi quest’anno.

Luca de Meo ha dichiarato che la quotazione sarebbe “solo una parte” di un progetto a lungo termine. Nissan e Mitsubishi investiranno un totale fino a €800 milioni nell’Ipo, con Qualcomm a sua volta interessata.