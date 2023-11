Inflazione UK in forte ritirata, crescita scivola a +4,6% a ottobre. Minimo in due anni

Il ritmo di crescita dell’inflazione del Regno Unito si è indebolito in modo significativo nel mese di ottobre, a conferma di come la ricetta dei rialzi dei tassi lanciata dalla Bank of England abbia dato i suoi frutti.

L’inflazione UK misurata dall’indice dei prezzi al consumo CPI è scesa a ottobre dal 6,7% di settembre al 4,6%, valore più basso degli ultimi due anni e al di sotto del +4,8% stimato dagli analisti.

Su base mensile, l’indice ha riportato un trend piatto, rispetto al +0,1% atteso dal consensus degli economisti.

L’indice CPI core – che esclude i prezzi più volatili dei beni energetici, alimentari, alcol e tabacco – ha rallentato il passo, riportando un rialzo su base annua pari al 5,7%, rispetto al +6,1% di settembre.

All’inizio di questo mese la Bank of England ha lasciato i tassi principali di riferimento del Regno Unito al 5,25%, dopo la pausa di settembre successiva ai 14 rialzi consecutivi, volti a sfiammare il boom delle pressioni inflazionistiche.