Rehn (Bce): “Nessun allentamento finché inflazione core non cala”

La Banca Centrale Europea (Bce) non prenderà in considerazione l’abbassamento dei tassi di interesse finché i prezzi al consumo core non rallenteranno in maniera continua e costante. Lo afferma Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro del Consiglio Direttivo.

“Abbiamo recentemente raggiunto un punto in cui i tassi di interesse si trovano in territorio restrittivo”, ha dichiarato il governatore della Banca Centrale Finlandese in un discorso tenuto a Tokyo giovedì. “A mio parere, è fondamentale che si verifichi un calo costante e sostenuto dell’inflazione di fondo prima di iniziare a prendere in considerazione un allentamento della politica monetaria”.

I dati sull’inflazione al consumo previsti per oggi dovrebbero mostrare un calo dell’indice di riferimento al 6,3%, mentre l’inflazione core rimarrà probabilmente pressoché invariata. Il ciclo di inasprimento della Bce ha determinato finora un aumento di 375 punti base dei tassi di interesse da luglio dell’anno scorso, con due ulteriori rialzi di 25 punti base attesi in estate.

“Non abbiamo ancora concluso il nostro percorso”, ha affermato Rehn.