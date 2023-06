Piazza Affari tonica in apertura

Avvio positivo per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in progresso dell’1,1% a 26.330 punti. Acquisti in particolare su Recordati (+3,2%), Amplifon (+2,2%), Campari (+1,9%) e Mediobanca (+1,9%) mentre scambiano poco sotto la parità Tenaris (-0,2%), Inwit (-0,1%) e Finecobank (-0,1%). Ben intonata anche Mps (+1,7%) dopo che Moody’s ha alzato l’outlook da stabile a positivo.

Nel frattempo, è stata resa nota la revisione periodica degli indici, efficace dal 19 giugno, che non prevede novità per quanto riguarda il listino principale.

Giornata ricca di dati macro, tra cui gli indici Pmi europei, la disoccupazione in Italia e soprattutto l’inflazione dell’eurozona, che dovrebbe mostrare un rallentamento al 6,3 per cento. Oggi verranno diffuse anche le minute della Banca centrale europea (Bce).

Dagli Usa sono in arrivo i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e il report Adp sui nuovi impieghi nel settore privato, in attesa dei non farm payrolls di domani. Intanto, l’accordo per l’innalzamento del tetto del debito statunitense ha superato il primo ostacolo, ricevendo l’approvazione della Camera, in attesa dell’ok del Senato.

Nel comparto obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 188 bp dopo l’ampliamento di ieri, con il decennale italiano al 4,17%. Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,067, mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) si attesta a 73 dollari al barile.