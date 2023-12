Regno Unito: prezzi case +0,2% a novembre

I prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati inaspettatamente per il terzo mese consecutivo a novembre. Nel dettaglio, il costo medio di una casa è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente, attestandosi a £ 258.557 ($ 326.870), secondo i dati della Nationwide Building Society.

Gli economisti si aspettavano un calo dello 0,4%, dopo il +0,9% di ottobre. Su base annua, i prezzi sono diminuiti del 2%, rispetto al -2,3% atteso e al -3,3% di ottobre.

“Negli ultimi mesi si è verificato un cambiamento significativo nelle aspettative del mercato per il percorso futuro del tasso di interesse bancario che, se sostenuto, potrebbe fornire il supporto necessario per l’attività del mercato immobiliare”, ha affermato in un rapporto venerdì il capoeconomista Robert Gardner.