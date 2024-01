RC auto, Ivass: a novembre prezzo medio attorno a 391 euro

A novembre 2023, l’analisi Ivass evidenzia un trend in crescita per i contratti di Rc auto. Il prezzo medio si attesta a 391 euro, registrando un aumento del 7,1% su base annua in termini reali e del 7,8% in termini nominali. Nonostante questa crescita, i prezzi medi restano inferiori rispetto al periodo pre-pandemico, con un valore di 403 euro rilevato a novembre 2019.

L’analisi rivela anche differenze significative a livello territoriale. Le province mostrano variazioni di prezzo che vanno dal +4,6% in provincia di Ascoli al +12% in quella di Imola. In particolare, si nota un differenziale di premio di 248 euro tra Napoli e Aosta, un dato in crescita rispetto all’anno precedente con un incremento del +3,1%.