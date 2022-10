Rally della sterlina su possibile revisione piano fiscale UK

La sterlina si muove in deciso rialzo oggi (+1,8% a $ 1,1295) in scia alle indiscrezioni che vedono il governo britannico in trattative per eliminare parti del suo pacchetto di tagli fiscali da 45 mld di sterline. I funzionari di Downing Street e il Tesoro britannico starebbero valutando opzioni per rivedere il piano.

Nelle scorse settimane il governo Truss aveva già fatto retromarcia su un punto del fino fiscale eliminando il taglio della tassazione sui redditi più alti.