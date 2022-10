Racing Force Group cresce anche nel terzo trimestre: attese vendite record per il 2022

Ricavi consolidati terzo trimestre 2022 pari a 11,9 milioni di euro, in crescita del 11,0% rispetto ai 10,7 milioni nel terzo trimestre del 2021 (+7,2% a cambi costanti). Così Racing Force ha comunicato i dati di vendita consolidati relativi al terzo trimestre ed ai primi nove mesi dell’anno.

La società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul segmento Euronext Growth a Milano e Parigi ha registrato ricavi consolidati dei primi nove mesi dell’anno pari a 45,5 milioni, in crescita del 27,6% rispetto ai 35,6 milioni dello stesso periodo del 2021 (+24,7% a cambi costanti). La solida crescita a doppia cifra registrata nei primi nove mesi dell’anno, si legge nella nota, si riflette in tutte le aree geografiche, con particolare riguardo alle macro-aree delle Americhe, in crescita del 41,0%, ed EMEA, in crescita del 25,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente