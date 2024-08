Prysmian si aggiudica una commessa da 135 milioni di euro con Elia Transmission Belgium

Prysmian, in collaborazione con NKT GmbH e Nexans Benelux, ha vinto una gara d’appalto indetta da Elia Transmission Belgium per la produzione e l’installazione di cavi terrestri per una lunghezza complessiva di 945 km. Il valore totale dei contratti è di 135 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal gruppo belga, i cavi saranno in corrente alternata per uso terrestre con tensioni di 70 kV, 110 kV e 150 kV. La consegna dei cavi è prevista tra il 2025 e il 2027. Elia, come altri operatori di rete europei, deve modernizzare e ampliare la propria infrastruttura per affrontare le sfide della transizione energetica e sostenere l’elettrificazione della società. In questo scenario, i nuovi asset saranno cruciali per l’industria belga e contribuiranno a collegare alla rete di Elia le nuove capacità produttive che emergeranno nei prossimi anni.