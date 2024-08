BCE pronta a tagliare nuovamente i tassi a settembre, ma il futuro resta incerto

A settembre la Banca Centrale Europea potrebbe ridurre nuovamente i tassi di interesse. Madis Muller, governatore della banca centrale estone, ha dichiarato durante una conferenza a Tallinn che ci sono segnali positivi per un taglio dei tassi nella riunione del 12 settembre. Muller ha citato una crescita salariale più lenta e dati macroeconomici in linea con le proiezioni della Bce come motivi di fiducia.

Ad agosto i prezzi nell’area euro sono aumentati del 2,2% rispetto all’anno precedente, in calo rispetto al 2,6% del mese precedente. Muller ha sottolineato che, nonostante le prospettive per settembre siano chiare, il futuro rimane incerto. Ha affermato che è importante mantenere una mente aperta riguardo al percorso della politica monetaria.

“Se gli sviluppi attuali continueranno ad essere in linea con le proiezioni e vedremo un’ulteriore decelerazione dell’inflazione, anche per quanto riguarda i numeri di base e l’inflazione nei servizi, allora credo che sia possibile un ulteriore allentamento oltre settembre”, ha aggiunto Muller.