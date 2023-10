Goldman Sachs gestisce un fondo da 4 miliardi per investimenti infrastrutturali globali

Goldman Sachs Asset Management ha raggiunto un traguardo importante, raccogliendo 4 miliardi di dollari per un nuovo fondo d’investimento. Questo fondo, noto come West Street Infrastructure Partners IV (WSIP IV), è destinato a investimenti in asset infrastrutturali su scala globale.

Il fondo WSIP IV ha suscitato l’interesse di una vasta gamma di investitori. Tra questi, figurano investitori istituzionali e individui con un notevole patrimonio netto. Questa varietà di investitori dimostra la capacità di Goldman Sachs di attrarre un ampio spettro di soggetti interessati.

Inoltre, la banca d’investimento Goldman Sachs e i suoi dipendenti hanno mostrato un forte impegno nel fondo, come riportato in una nota ufficiale. Questo impegno significativo da parte di Goldman Sachs non solo sottolinea la fiducia nella strategia del fondo, ma anche rafforza la sua posizione nel mercato degli investimenti infrastrutturali.