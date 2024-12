Prysmian potenzia la sicurezza energetica in nuova Zelanda

Prysmian ha annunciato di avere firmato un capacity reservation agreement di circa 250 milioni di euro con Transpower New Zealand (gestore della rete di trasmissione della Nuova Zelanda) per un nuovo progetto di interconnessione elettrica sottomarina in Nuova Zelanda attraverso lo Stretto di Cook, che collegherà le isole del Nord e del Sud di Aotearoa. Con una capacità complessiva di 1400 MW, il nuovo collegamento sostituirà il precedente ormai obsoleto, offrendo vantaggi significativi al paese, garantendo una fornitura di energia elettrica sicura ed economica, e supportando la crescente domanda di elettricità in Nuova Zelanda.

Prysmian fornirà una soluzione completa “chiavi in mano”, utilizzando anche il suo sistema di monitoraggio innovativo EOSS, essenziale per garantire la sicurezza e la durata a lungo termine del collegamento. Il contratto sarà negoziato e si prevede che sarà finalizzato nel primo trimestre del 2026, con una notice to proceed prevista per la prima metà del 2026 e la messa in funzione pianificata per il 2031.