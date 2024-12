Ardian completa l’acquisizione e diventa il maggiore azionista di Heathrow

Ardian, società d’investimento in private markets , ha completato l’acquisizione di una quota del 22,6% di FGP TopCo Ltd (TopCo), la holding di Heathrow Airport Holdings Ltd, da Ferrovial SE e da alcuni altri azionisti di TopCo. Contemporaneamente, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita PIF ha acquisito il 15% di TopCo dagli stessi azionisti attraverso un veicolo separato.

Attraverso le sue attività di investimento diretto in infrastrutture, si legge nella nota, Ardian vanta una significativa esperienza nella gestione degli aeroporti europei. Nel Regno Unito, Ardian è stato azionista al 49% dell’aeroporto di Londra Luton dal 2013 al 2018. Sotto la proprietà di Ardian, è stata portata a termine con successo un’importante riqualificazione del terminal, dei mezzi di collegamento e delle infrastrutture, realizzata in stretta collaborazione con il Luton Borough Council. In Italia, Ardian è un azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli e Torino, insieme alle rispettive regioni e comuni.