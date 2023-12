Prometeia, riconferma le proprie stime per il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano, previsto in aumento del +0,7% per quest’anno e del +0,4% per il 2024. Tuttavia, l’ente sottolinea che il debito pubblico rimane un ostacolo significativo da superare, con le leve della crescita che risiedono principalmente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).