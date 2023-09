Prometeia: crescita economica italiana rivista al ribasso

Prometeia, noto istituto di analisi e previsioni economiche, ha recentemente presentato un aggiornamento delle sue previsioni per l’economia italiana nel 2023. Il nuovo rapporto rivela un taglio significativo delle stime di crescita, che sono ora previste allo 0,7%, in calo rispetto all’1,1% precedentemente previsto a inizio luglio.

Il rapporto sottolinea che l’economia italiana potrebbe aver raggiunto il picco della sua fase espansiva, segnando un rallentamento in sintonia con l’andamento dell’economia globale. Per quanto riguarda l’inflazione, il rapporto prevede una media annuale del 5,7% per il 2023, in calo rispetto all’8,2% del 2022.