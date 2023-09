Prezzi, Assoutenti: vacanze di agosto devastate dai rincari

Le vacanze di agosto degli italiani sono state all’insegna dei rincari di prezzi e tariffe. Lo denuncia Assoutenti, che ha rielaborato gli ultimi dati Istat sull’inflazione per analizzare gli aumenti dei listini nel mese notoriamente dedicato alle ferie e alle villeggiature.

Ad agosto i prezzi dei voli nazionali, grazie agli astuti algoritmi delle compagnie aeree, si sono impennati del +21,9% su anno, mentre i voli internazionali sono cresciuti su base mensile del +9% – spiega Assoutenti – I pacchetti vacanza sono rincarati del +17% e le tariffe di alberghi, motel, pensioni del +12,2% (+5,6% villaggi vacanze, campeggi, ostelli). Anche i biglietti dei treni sono saliti su base annua, con un incremento pari al +4,2%, mentre i traghetti in un solo mese hanno subito un rincaro “monstre” del +27,1%. Autobus e pullman +4,4% su anno.

Anche altri beni tipici dell’estate, complice il caro-benzina che da settimane imperversa in Italia, hanno subito sensibili rialzi: lo zucchero costa il 43,3% in più rispetto al 2022, l’olio d’oliva il 37,1% in più, mentre per il riso la spesa sale in media del 23,9%. Frutta e verdura, beni che notoriamente viaggiano su gomma, hanno subito conseguenze dirette a causa dell’aumento dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa: la verdura fresca costa in media il 20,2% in più, +25,9% le patate, mentre la frutta fresca è aumentata del 9,4%. Il pesce surgelato sale del 10,6%, e non si salvano nemmeno i gelati, +15,9%.