Report occupazione Usa, la preview: Goldman Sachs e consensus su posti lavoro e disoccupazione

Grande attesa per la pubblicazione del report occupazionale degli Stati Uniti (non farm payrolls), che avverrà nella sessione di oggi, venerdì 1° settembre.

Gli analisti di Goldman Sachs stimano una crescita dei nuovi posti di lavoro di 149.000 unità e un tasso di disoccupazione invariato nel mese di agosto.

Le previsioni sulle buste paga degli States variano:

gli economisti interpellati da Dow Jones stimano per esempio un rialzo dei nuovi occupati pari a +170.000 unità, come in generale il consensus degli analisti, dopo il rialzo pari a +187.000 di luglio.

Il tasso di disoccupazione è atteso rimanere invariato al 3,5%.

Il consensus prevede inoltre un aumento dei salari orari, in media, dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,4% precedente, e del +4,4% su base annua, come a luglio.

Il report occupazionale Usa, tra i market mover più cruciali del fronte macroeconomico degli Stati Uniti, darà ai mercati indicazioni sulla solidità dell’economia americana ma anche, con i salari, sul trend dell’inflazione.

Di conseguenza, trader e investitori avranno modo di definire meglio le loro aspettative sulla decisione sui tassi che la Fed di Powell prenderà nella riunione del 19-20 settembre.