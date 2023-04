Preview Tesla: margini attesi ai minimi di oltre tre anni

C’è attesa per la trimestrale di Tesla e second gli analisti, i margini della casa automobilistica hanno toccato un minimo di oltre tre anni, dato che il produttore di veicoli elettrici ha tagliato i prezzi per attirare un maggior numero di acquirenti a fronte dell’aumento della concorrenza e della debolezza dell’economia.

La casa automobilistica di maggior valore al mondo, che detiene oltre la metà del mercato statunitense dei veicoli elettrici, ha tagliato i prezzi delle sue auto cinque volte tra gennaio e aprile – una mossa che ha incrementato le vendite trimestrali nel trimestre conclusosi il 31 marzo, ma ha compresso il suo margine di profitto leader del settore.

Secondo i 17 analisti interpellati da Visible Alpha, Tesla dovrebbe registrare un margine lordo del 23,2% per il trimestre, in calo rispetto al record del 32,9% di un anno prima e il più basso dal quarto trimestre del 2019.