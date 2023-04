BOJ prevede un aumento dell’1,6-1,9% dell’inflazione nel 2025

La Banca del Giappone sta prendendo in considerazione una proiezione per i prezzi al consumo per l’anno fiscale 2025 che prevede un aumento dell’1,6-1,9%, come ha riferito lunedì l’agenzia di stampa Jiji.

Gli operatori di mercato guardano con attenzione alle nuove proiezioni per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2026 per capire come i membri del consiglio della BOJ stiano valutando l’inflazione, che sarà pubblicata nel rapporto trimestrale sulle previsioni di crescita e prezzi.

Questa sarà la prima riunione di definizione delle politiche sotto la guida del nuovo governatore della BOJ Kazuo Ueda, 71 anni, che ha preso il posto di Haruhiko Kuroda il 9 aprile.