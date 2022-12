Prestiti: tra Black Friday e Cyber Monday richieste a +28%

Gli italiani si sono indebitati di più nel lungo weekend di shopping di fine novembre che unisce Black Friday e Cyber Monday. In particolare, CRIF analizzato la domanda di prestiti registrata nel periodo 25-28 novembre 2022 confrontandolo con le richieste del weekend precedente e dall’analisi emerge che la strategia di marketing del connubio Black Friday e Cyber Monday ha generato un volume della domanda di prestiti complessivo del +28%, complici le offerte speciali che si sono rincorse per giorni e giorni nei negozi fisici e digitali.

Entrando nel dettaglio delle diverse forme tecniche registriamo che i prestiti finalizzati crescono di quasi il

40% (ricordiamo che dallo studio sono esclusi i finanziamenti auto) e cresce del 27% anche

la domanda con pagamento dilazionato. Tuttavia, se da un lato aumentano le spese dall’altro si contrae l’importo medio della rata a cui far fronte: -20% per i prestiti finalizzati e un -5% per i pagamenti dilazionati.