Pre-aperture Borse europee 24 maggio 2023

Le principali Borse europee si preparano a un avvio di giornata in ribasso, con gli investitori che restano sotto pressione per le incerte trattative sul tema del tetto del debito negli Usa. Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha dichiarato di avere avuto una discussione “produttiva” con il presidente Joe Biden lunedì scorso, ma ieri ci sono state poche indicazioni sui progressi nei negoziati.

Intanto sono arrivate buone notizie dall’inflazione britannica. I prezzi al consumo in UK sono scesi per la prima volta dallo scorso agosto al di sotto della soglia del 10%, attestandosi ad aprile all’8,7% (consensus Reuters a 8,2%). Tra i dati da monitorare oggi l’Ifo tedesco per il mese di maggio atteso in frenata ma anche le minute della Fed in uscita stasera.