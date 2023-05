Mediobanca: linee guida piano 2023-26

Mediobanca ha approvato le linee guida del piano 2023-2026. I target prevedono una crescita media annua dei ricavi pari al 6% nel triennio, fino a raggiungere i 3,8 miliardi di euro. L’utile per azione è previsto in aumento a 1,8 miliardi, con un CAGR dell’EPS pari al 15%.

Con riferimento alla remunerazione degli azionisti, il Gruppo si pone come obiettivo un importo di 3,7 miliardi in tre anni, con un tasso di variazione del 70% (calcolato sul totale dei dividendi distribuiti e riacquisto di azioni proprie; triennio es. 2024-26 versus quadriennio es. 2020-23).

In particolare è previsto un cash pay-out al 70%, per totali €2,7mld, e l’introduzione di un interim dividend, oltre al riacquisto e la cancellazione di azioni proprie per complessivo €1mld nei tre anni. Il CET1 Fully Loaded sarà superiore al 14,5% annuo, con spazio per la crescita esterna. Il rendimento cumulato annuale è atteso intorno al 12%.