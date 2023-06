Pre-apertura Borse europee 5 giugno 2023

Si preannuncia oggi un avvio di scambi senza una direzione per i principali indici europei. A livello macro, in evidenza oggi i Pmi servizi delle principali economie della zona euro e degli Usa, ma anche gli ordinativi industriali e l’indice Ism non manifatturiero Usa.

L’indice europeo Stoxx 600 ha chiuso la scorsa settimana con un rialzo di circa l’1,5%, lasciandosi alle spalle i minimi da due mesi dopo l’accordo sul tetto del debito Usa. Intanto, nel Vecchio continente gli operatori guardano ancora al dato sull’inflazione europea diffuso la scorsa settimana. Il dato è sceso oltre le attese, portandosi al livello più basso dal febbraio 2022. Come ha sottolineato il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, l’inflazione al 6,1% è ancora “troppo alta” e ha suggerito che il ciclo di rialzi dovrebbe continuare.