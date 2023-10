Prada e Axiom Space collaborano per progettare le tute spaziali lunari della NASA

Il gruppo italiano del lusso Prada e la startup texana Axiom Space collaboreranno per progettare le tute spaziali lunari della NASA per la missione Artemis III, prevista per il 2025.

Gli ingegneri di Prada lavoreranno a fianco del team di sistemi di Axiom Space durante tutto il processo di progettazione, sviluppando soluzioni per i materiali e le caratteristiche di design per proteggere gli astronauti dalla sfida dello spazio e dell’ambiente lunare, hanno dichiarato in un comunicato congiunto.