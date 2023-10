Polonia: banca centrale taglia tassi di 25 bp

La Banca Centrale della Polonia ha deciso di ridurre il tasso d’interesse principale dello 0,25%, portandolo al 5,75%. Questa mossa è in linea con le previsioni di 16 dei 33 economisti intervistati da Bloomberg e arriva in seguito al taglio sorprendentemente brusco di settembre (-75 punti base), che ha portato la valuta locale, lo sloty, ad un forte deprezzamento.

Il calo dello zloty aveva indotto il governatore Adam Glapinski a dichiarare che le possibilità di ulteriori tagli si erano notevolmente ridotte. Nel frattempo, il governo ha aperto alla possibilità di un intervento per stabilizzare la valuta.

L’inflazione è diminuita per il settimo mese consecutivo, passando all’8,2% a settembre. Prima dell’annuncio odierno, gli economisti erano divisi: nove prevedevano un taglio di 50 punti base e uno scommetteva su un movimento di tre quarti di punto come quello di settembre. Sette economisti non prevedevano cambiamenti.