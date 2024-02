Powersoft annuncia una collaborazione tecnologica con Ferrari, che unisce le eccellenze italiane dell’innovazione acustica e dell’ingegneria automobilistica.

La collaborazione, si legge in una nota, ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni che contribuiscano a migliorare l’esperienza

del marchio Ferrari in ambito audio, minimizzando i consumi energetici e garantendo benefici in termini di efficienza, affidabilità e qualità del suono.